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ضاحى خلفان: اعتصام رابعة العدوية دليل امتلاك الإخوان مقاتلين عسكريين

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ضاحى خلفان: اعتصام رابعة العدوية دليل امتلاك الإخوان مقاتلين عسكريين ضاحى خلفان: اعتصام رابعة العدوية دليل امتلاك الإخوان مقاتلين عسكريين

قال الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، إن الأشخاص الغاضبين من تغريدياتى على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ضد الإخوان لم يدركوا خطورة الجماعة على العرب، فهؤلاء تنظيم يشن اغتيالات على الجميع ونتعجب من كيفية التنسيق بين تنظيم دولى وتنظيم سرى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن متاريس الجماعة وأسلحتهم فى اعتصامى رابعة العدوية والنهضة دليل على أن الجماعة تمتلك مقاتلين عسكريين ويؤكد مدى خطورة تنظيمهم، وأن تحويل الإخوان اعتصامهم إلى قاعدة عسكرية دليل على خطورتهم على والعالم العربى.

وأكد خلفان، أنه على خلاف مع فكر الإخوان منذ بداية تأسيس الجماعة قائلا: "وذلك لأنى شخص مسلم معتدل وهم عادوا الإعلام والقضاء والثقافة"، نافيًا أن يكون التقى بالقيادى الإخوانى خيرت الشاطر أثناء زياراته لدولة الإمارات.

وتابع: الإمارات أول دولة هنأت الإخوان بعد فوز مرسى وعرضنا 3 مليارات مساعدات لمصر، ولكن خيرت الشاطر أرسل عبر وسيط إخوانى مصرى إلى إخوانى إماراتى رسالة تتضمن معلومات لإسقاط النظام الإماراتى، وقطر أعلنت حل تنظم الإخوان فى قطر لإنشاء تنظيم قطرى مماثل هناك لإسقاط النظام".

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