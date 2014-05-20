"التعليم" وفاة رئيس لجنة بالجيزة وتكليف آخر لاستكمال الامتحانات

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن أعمال الامتحانات انتظمت اليوم على مستوى الجمهورية عدا بعض المديريات التى شهدت أحداث مختلفة ردت إلى غرفة العمليات.

وقال التقرير، إنه فى مديرية الجيزة، وبالتحديد الغرق الإعدادية بنات رقم 144 توفى معلم خبير بمديرية الجيزة التعليمية ومنتدب رئيس اللجنة، وتم تكليف معلم خبير بمدرسة الهرم التجارية بالجيزة، ومراقب أول باللجنة للعمل كرئيس لها وبمديرية قنا إدارة قوص التعليمية، لجنة عبد العزيز القرصي الابتدائية ورد للغرفة فاكس من المديرية التعليمية بشأن تأدية امتحان دبلوم المدارس الصناعية نظام الثلاث سنوات قسم تبريد وتكييف وكهرباء للطلاب علي محمد خليل – ميسره محمد محمد خليل – والشاذلي محمد عبد الله عطية باللجنة، حيث توجد خصومة ثأرية بين عائلتهم وعائلة أخرى بمحيط اللجنة وعليه تم نقل الطلاب لتأدية الامتحان بلجنة قنا الثانوية الميكانيكية وبناء على رغبة أولياء الأمور، وحرصًا على مستقبل الطلاب.

وأضاف أنه فى مديرية بني سويف إدارة إهناسيا التعليمية لجنة الإعدادية بنات رقم 662 لوحظ وجود عدد من الطالبات تعليم تجاري أرقام جلوسهن مختومة بلجنة رقم 664 عزبة رمزي، وهن مقيدات على لجنة الإعدادية بنات رقم 662 وتم تسكينهن فوراً في لجنتهن الأصلية، وبلجنة عزبة رمزي 664 لوحظ وجود عدد 183 طالباً مقيدون على اللجنة رقم 664 وأرقام جلوسهم مختوم عليها لجنة أهناسيا 662 تم تمكين الطلاب من الامتحان في لجنة إهناسيا بنات، ومن باكر سوف يعودون إلى لجنتهم الأصلية وأوراق الأسئلة والإجابة تم إحضارها من لجنة رمزي 664.

كما لوحظ عدد من طلاب لجنة عزبة رمزي 664 تم امتحانهم بلجنة النوبرية الابتدائية بنين 3 رقم اللجنة 663 نظراً لأن رقم الجلوس مختوم بلجنة 663 وهم أصلاً على قوة لجنة 664 (عزبة رمزي ) وفى مديرية الإسماعيلية ،إدارة الإسماعيلية التعليمية ،لجنة مدرسة السلام الزخرفية انتابت طالب بتخصص ملابس جاهزة حالة صرع قبل بداية امتحان الفترة الأولى في مادة التربية الدينية وتم استدعاء الإسعاف و إجراء الإسعافات اللازمة له، حيث قام الطالب بأداء الامتحان واطمئن الجميع على حالته الصحية .

وفى مديرية الدقهلية، حادث طريق بين مدينة دكرنس ومنية النصر، تصادم سيارتين وموتوسيكل، أدت إلى وفاة عدد ( 9 ) أشخاص بينهم اثنان من التربية والتعليم وهم (أيمن عبد الله محمد ، سعد الدين مناع عبد الحميد) وجارى تحرير محضر .