أنشيلوتي: اللقب العاشر في دوري الأبطال ليس هوسا

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي إن التتويج باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا لا يمثل "هوسا" بالنسبة لفريقه بل "دافعا كبيرا"، وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في نهائي البطولة السبت المقبل بملعب النور بلشبونة.

وقال أنشيلوتي اليوم في تصريحات صحفية "لدينا فرصة كبيرة للدخول في تاريخ النادي، الأمر ليس هوسا، بل فرصة كبيرة للغاية بعد كل المجهود الذي بذلناه منذ بداية الموسم، سنستخدم كل الطاقات الموجودة لدينا لتحقيق اللقب".

وأضاف المدرب "توجد الكثير من المفاتيح الهامة التي يجب اللعب عليها، أولها الجدية اللازمة للاستعداد للمباراة، الخوف سيكون مشكلة ولتجنبه علينا الانشغال بأشياء أخرى، حينما تفكر كثيرا في الناحية الخططية وما قد يحدث في الملعب، لن يجد الخوف وقتا للتسلل".

واعتبر أنشيلوتي أن معرفة فريقه وأتلتيكو مدريد ببعضهما ستجعل المباراة متوازنة حيث أكمل "لا توجد أسرار، سنلعب ضد فريق صلب يعتمد على الأداء الجماعي، إنها مباراة صعبة بالنسبة لنا، ولكي نفوز بها علينا الاتحاد وانتظار مساعدة الجماهير كما فعلت في نصف نهائي البطولة أمام بايرن" الألماني.

واستبعد المدير الفني من ناحية أخرى أن تؤثر نتيجة نهائي البطولة على استمراره مع الريال حيث أردف "لا أفكر في مستقبلي المتضح للغاية بغض النظر عما سيحدث في النهائي، أنا سعيد بالتواجد هنا سواء بالكأس العاشرة أو بدونها، كذلك أشعر بالفخر بتدريب ريال مدريد في النهاية، لا يقع أي ضغط علي بل فقط أشعر بسعادة عيش هذه اللحظة".