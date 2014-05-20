ألونسو: سأعاني كثيرا حين أشاهد نهائي دوري الأبطال في ظل غيابي

(إفي): قال لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، تشابي ألونسو إن المدير الفني للفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو صاحب القرار بخصوص من سيلعب لتعويض غيابه عن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مواطنه أتلتيكو مدريد بملعب النور في لشبونة بسبب الايقاف.

وقال ألونسو اليوم في تصريحات صحفية "لست المدرب، أنا مجرد لاعب، الكل مستعد للعب، ولكن المدرب في النهاية هو صاحب الكلمة الأخيرة".

وعن عدم مشاركته في النهائي نتيجة لتراكم البطاقات قال "حينما يصل يوم المباراة سأعاني كثيرا بكل تأكيد، ولكن الآن أنا هادىء".

وصرح اللاعب "لدينا رغبة كبيرة في خوض النهائي، الفريق يعلم الفرصة الموجود بين أيدينا، بعد سنوات كثيرة جرى الحديث فيها عن العاشرة، ها نحن في النهائي الذي كلفنا الوصول إليه الكثير، ستكون مباراة معقدة سنحتاج خلالها لدعم الجماهير".

وبخصوص أتلتيكو، الذي توج مؤخرا بالدوري الإسباني، قال "إنه منافس قوي وأثبت هذا الأمر طوال الموسم سواء في الليجا أو دوري الأبطال، النهائي سيكون حاد وقويا للغاية".

وأشار ألونسو إلى أنه لم يكن يتوقع تتويج الأتلتي بلقب الليجا حيث أضاف "سأكذب لو قلت أن هذا الأمر لم يفاجئني، الفوز بالدوري معقد للغاية، ولكن أتلتيكو استحق التتويج عقب الموسم القوي الذي قدمه".