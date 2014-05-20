كاسياس: 12 عاما دون لقب دوري الأبطال؟ لا يمكن أن نظل هكذا

(إفي): قال حارس ريال مدريد الإسباني، القائد إيكر كاسياس إنه لا يمكن أن يظل ناديه طيله 12 عاما دون الفوز بدوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن فريقه سيسعى لتحقيق اللقب السبت المقبل في نهائي البطولة أمام مواطنه أتلتيكو مدريد بملعب النور بلشبونة.

وقال كاسياس اليوم في تصريحات صحفية "لا يمكن أن يظل الريال 12 عاما دون التتويج بهذا اللقب، كنا في السنوات الثلاث الماضية على أبواب النهائي، الآن نحن بالفعل في النهائي ونرغب في تقديم مباراة جيدة وانجاز المهمة واسعاد الجماهير".

وأضاف اللاعب "أتذكر أنه حينما فزنا باللقب لتاسع مرة في اليوم التالي كانت الجماهير تطالبنا باللقب العاشر، ليس لدينا هوسا، ولكن أي مدريدي يعرف أن لقب دوري الأبطال هو الهدف الرئيسي، سنسعى لتكرار الانجاز عن طريق العمل".

وأردف الحارس "منذ 12 عاما كنت مجرد فتى عمره 21 عاما، الآن الوضع مختلف، لقد مر وقت طويل ومعه زادت الرغبة".

واعتبر كاسياس أن مدرب الفريق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي رفع من مفهوم "الصحبة" في الفريق حيث طالب من "لاعبين معينين تحمل مسئولية لم تكن ملقاة عليهم".

وتوقع القائد أن مواجهة أتلتيكو ستتطلب "الكثير من الكفاح والجهد مع ضرورة الاعتناء بكل التفاصيل" مشيرا إلى أن تقييمه للموسم الذي قدمه الخصم الفائز بلقب الليجا هو "9.5 من 10".

وبخصوص غياب دييجو كوستا المحتمل عن الـ(روخيبلانكوس) قال "إنه لاعب كبير ولكن أتلتيكو مدريد لديه خيارات متنوعة على حد تعبيره".