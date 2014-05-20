' الكلمات لا يمكنها وصف سعادة التتويج بالليجا '

(إفي): قال الأوروجوائي دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي حصل اليوم على جائزة أفضل لاعب في الدوري الشهر الجاري إن سعادته بالتتويج بالليجا "لا يمكن وصفها بالكلمات"، معتبرا أن اللقب يعد "مكافأة على العمل الذي قام به الفريق طوال العام".

وقال جودين صاحب هدف التعادل في مرمى برشلونة بالجولة الختامية من الليجا والذي منح اللقب لفريقه، في تصريحات نشرتها رابطة الدوري الإسباني "كنت أحلم بهدف مثل هذا، هذه حقيقة والحقيقة جاءت أفضل مما حلمت به، هذا الهدف يحمل كل المواصفات التي تجعله هدف تاريخي ودوري تاريخي".

وتابع اللاعب "حدث الأمر بالفعل وتوجنا بالليجا وكان هذا بمثابة جائزة لكل العمل والتضحيات التي بذلتها المجموعة طوال العام".

وأضاف جودين "حينما استقبلنا الهدف الأول، لم يثنينا الأمر عن التفكير بطموح وضرورة الفوز باللقب، لذا غيرنا طريقة اللعب وبدأنا نضغط وخلقنا فرصا، خلال الاستراحة تحدث معنا المدرب (دييجو سيميوني) بصراحة وأكد ثقته في قدرتنا على التسجيل وهو ما حدث".