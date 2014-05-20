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الإصابة تبعد لاعب فيورنتينا عن صفوف تشيلي في المونديال

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الإصابة تبعد لاعب فيورنتينا عن صفوف تشيلي في المونديال الإصابة تبعد لاعب فيورنتينا عن صفوف تشيلي في المونديال

إفي): أعلن لاعب الوسط التشيلي ماتياس فرنانديز اليوم عدم مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل، وذلك لإصابته بكاحل قدمه اليمنى والتي ستجربه على الخضوع لجراحة.

وصرح لاعب فيورنتينا الإيطالي للصحافة من مجمع خوان بنتو الرياضي الذي يعسكر فيه التشيلي "لست مؤهلا للعب المونديال".

وأوضح فرنانديز، الذي وصل اليوم إلى سانتياجو، وكان قد انضم للقائمة اللاعبين الذين تم استدعائهم للمونديال، أن الفحوصات التي خضع لها أشارت إلى أنه لا يوجد بديل آخر للتعافي من إصابة بقطع جزئي في أربطة الكاحل الأيمن سوى الجراحة.

وقال اللاعب "لم أفكر مطلقا بأن الإصابة بهذه الفداحة، كنت أشعر بآلام وظننت أن بعض الأدوية ستداويها دون جراحة".

وبهذا الشكل أصبحت قائمة المدرب التشيلي 26 لاعبا، وسيقلص المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي العدد باستبعاد ثلاثة لاعبين آخرين خلال الأيام القادمة.

وتعد مشاركة أرتورو فيدال، أحد الدعائم الأساسية لتشيلي، محل شك حيث خضع مؤخرا لجراحة في الركبة ويواصل التعافي حاليا.

يذكر أن تشيلي ستلعب في المونديال الذي سينطلق يوم 12 يونيو المقبل بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات استراليا وإسبانيا وهولندا.

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