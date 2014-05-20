يايا توريه يؤكد تصريحات وكيله عن حزنه من مانشستر سيتي

أكد يايا توريه لاعب خط وسط مانشستر سيتي صدق تصريحات وكيل أعماله التي رد عليها ناديه بالنفي يوم الثلاثاء.

فقد أوضح مانشستر سيتي الإنجليزي أن النادي لم ينس عيد ميلاد لاعبه الإيفواري يايا توريه الـ31 كما قال وكيله لجريدة (ذا صن) الإنجليزية.

وقال توريه في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "كل ما قاله وكيل أعمالي صحيح، بغض النظر عن المزاح الذي قام به البعض".

وأَضاف "وكيله عبر عما أريد قوله، وسوف أصدر بيانا رسميا عقب مشاركتي في كأس العالم".

وكان ديميتري سيلوك وكيل أعمال الفيل الإيفواري قد أشار في وقت سابق أنه لاعب غير سعيد بسبب إهمال النادي للاحتفال بعيد ميلاده.

يأتي هذا في الوقت التي أشارت فيه بعض التقارير إلى رغبة توريه في العودة إلى برشلونة.