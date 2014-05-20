180 مليون يورو ميزانية لفان جال من أجل الصفقات الجديدة

(إفي): كشفت وسائل الاعلام البريطانية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد منح الضوء الأخضر لمدربه الجديد، الهولندي لويس فان جال، بإنفاق 150 مليون جنيه استرليني (180 مليون يورو) لدعم صفوف فريقه هذا الصيف، لمحاولة التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وأشارت الصحافة المحلية إلى أن أسرة جلازير الأمريكية مالكة النادي، التي انهت الموسمين الماضيين دون خسائر، والتي حققت دخلا هذا الموسم بقيمة 89 مليون جنيه استرليني (108 مليون يورو) نظير حقوق البث التلفزيوني، ستسعى بكل قوة لدعم الفريق بلاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل الذي لن يشارك فيه بأوروبا.

وسيكون الهدف الوحيد للنادي في الموسم الأول لفان جال هو الفوز بالبريميير ليج.

وقال المدرب الذي توج مع برشلونة بلقب الليجا في 1998 ومع بايرن ميونخ بلقب البوندسليجا في 2010 ، لقناة دويتش تي في الهولندية "حققت نجاحا في أول مواسمي بإسبانيا وفي ألمانيا أيضا، وأرى أنه من الممكن تحقيق ذلك في إنجلترا".

ويأمل فان جال، مدرب المنتخب الهولندي الحالي، في الدخول لقائمة المدربين الذين فازوا بلقب الدوري الإنجليزي بموسمهم الأول، والتي تضم البرتغالي جوزيه مورينيو (تشيلسي 2005)، والإيطالي كارلو أنشيلوتي (تشيلسي 2010)، والتشيلي مانويل بيليجريني (مانشستر سيتي 2014).

وبعد يوم من اعلان تولي فان جال تدريب "الشياطين الحمر"، توالت التقارير الإخبارية عن صفقات كبيرة محتملة لدعم الفريق وأبرزها ضم الهولندي آريين روبن والألماني توماس مولر، من بايرن، إضافة للإنجليزي الشاب لوك شو من ساوثامبتون، والألماني ماركو رويس من بروسيا دورتموند.

كما تتحدث تقارير أخرى عن ضم الالمانيين توني كروس من بايرن ومواطنه ماتس هوملس من بروسيا، إضافة للإسباني سيسك فابريجاس من برشلونة.

وأكد فان جال "لا يمكنك اللعب بفريق أكمله من النجوم، لكنك تحتاج أيضا للاعبين شباب".

يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد اقال مدربه ديفيد مويس الشهر الماضي لسوء النتائج وعين ريان جيجز مديرا فنيا مؤقتا للفريق، والذي سيقوم بدور المدرب المساعد لفان جال في الموسم المقبل.

واحتل الفريق المركز السابع في البريميير ليج الموسم المنصرم، ليفشل في المشاركة بأي من بطولتي أوروبا للموسم المقبل.