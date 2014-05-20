انتشال جثة موظف بعد 50 يوما من غرقه بنهر النيل بكوم أمبو‎

تمكن عدد من أهالى قرية العدوة بمركز كوم أمبو بأسوان من إنتشال جثة طافية أمام القرية، وبإخطار الشرطة والكشف عن الجثة تبين أنها جثة المواطن “أحمد محمد عبد الله، 45 سنة، موظف” بطلمبات الرى، والذي كان قد غرق فى الأول من إبريل الماضى، عندما كان برفقة شخصين آخرين يستقلون فلوكة للعبور بها من الشرق إلى غرب نهر النيل أمام قرية كرم الديب بمركز كوم أمبو، وأثناء عبورهم وسط النيل تصادف مرور باخرة سياحية، مما أدى إلى ارتفاع الموج وعدم قدرتهم على التوازن بالفلوكة فانقلبت وسط النيل، ما أدى إلى غرق كُلًا من “أحمد محمد عبد الله، 45 سنة”، موظف بطلمبات الرى، ومقيم سبيل نظارة دائرة مركز كوم أمبو، و”عادل عبد الرسول”، 43 سنة، موظف ومقيم مدينة كوم أمبو، فيما نجا “عبد السلام أحمد”، مقيم بقرية أقليت دائرة مركز كوم أمبو.

واستمرت قوات الإنقاذ النهرى وجهود الأهالي فى البحث عن الجثتين حتي تم العثور على جثة ” عادل عبد الرسول”، 43 سنة، أمام قرية العدوة بكوم أمبو بعد عشرة أيام تقريبا من الغرق وفشلت الجهود فى العثور على الجثة الثانية حتى عثر الأهالي عليها طافية بعد 50 يوم من غرقها.