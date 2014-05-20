أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

العبد: عودة العمل بالمدينة الجامعية أول يونيو القادم

Google+ Print
العبد: عودة العمل بالمدينة الجامعية أول يونيو القادم العبد: عودة العمل بالمدينة الجامعية أول يونيو القادم

رئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد

أكد الدكتور أسامه العبد رئيس جامعة الأزهر أن الأعمال الإرهابية لن تثنى الجامعة عن مهمتها فى آداء الامتحانات ، موضحا أن إخلاء المدينة الجامعية سيبدأ اعتبارا من الخميس المقبل طبقا لقرار مجلس الجامعة الذى قرر احتساب الفترة من 22 حتى 31 مايو الجارى إجازة رسمية لكل العاملين فى جامعة الأزهر .
> وأوضح العبد أن العمل فى الجامعة ومدنها سيبدأ عقب هذه الإجازة فى الأول من يونيو القادم مبينا حرص الجامعة على مستقبل طلابها
> وأشار إلى التنسيبق مع الجهات المعنية لحماية مبانى الجامعة خلال فترة الإجازة من أى أعمال شغب.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا