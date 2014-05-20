العبد: عودة العمل بالمدينة الجامعية أول يونيو القادم

أكد الدكتور أسامه العبد رئيس جامعة الأزهر أن الأعمال الإرهابية لن تثنى الجامعة عن مهمتها فى آداء الامتحانات ، موضحا أن إخلاء المدينة الجامعية سيبدأ اعتبارا من الخميس المقبل طبقا لقرار مجلس الجامعة الذى قرر احتساب الفترة من 22 حتى 31 مايو الجارى إجازة رسمية لكل العاملين فى جامعة الأزهر .

> وأوضح العبد أن العمل فى الجامعة ومدنها سيبدأ عقب هذه الإجازة فى الأول من يونيو القادم مبينا حرص الجامعة على مستقبل طلابها

> وأشار إلى التنسيبق مع الجهات المعنية لحماية مبانى الجامعة خلال فترة الإجازة من أى أعمال شغب.

> أ ش أ