السيسي للشباب : إنتم اللي هتدوا كل حاجة لمصر.. أنا هقطع خبركم

نشرت حملة تمرد جبهة “محمود بدر” كلمة المشير عبد الفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية خلال لقائه بالشباب بفندق الماسة بمدينة نصر ضم عددا من اعضاء حركتي تمرد ومستقبل وطن بالإضافة لبعض شباب الجامعات ، وذلك لتكريم 10 من الشباب الفائزين بمبادرة فكرتي التي أطلقتها الحملة الرسمية في 28 ابريل الماضي لمدة أسبوعين وقد سلم المشير السيسي للفائزين ” نجمة زجاجية ” تكريما لهم على مساهمتهم في بناء الوطن – على حد وصفه .

من جهة أخرى قال المشير السيسي أن الشباب هم عماد الوطن ووقود المستقبل وقال أنه سينجح في إدارة الوطن بالشباب ، مشيرا إلى أنه مدرك أن هناك قطاعا كبيرا من الشباب ليسوا معه ولكنه حريص على احتضانهم واستماعهم حتى ولو ظلوا مختلفين معه .

وأضاف السيسي ” لدينا تحديات كبيرة ومعوقات كثيرة ولا طريق أمامنا سوى اجتيازها ولن نجتازها إلا إذا عملنا سويا ” وبسؤاله عن محاولة أعضاء الحزب الوطني وبعض الفاسدين منه قال ” أنا مش بسلم ودني لحد ومش محمل بفواتير من حد ، لكني أستمع جيدا وأتخذ القرار الصحيح بعد دراسة “ .

وردا على سؤاله عن البطاله قال السيسي أن مصر تحتاج منا جميعا العمل مشيرا إلى أنه سيعمل جاهدا على توفير فرص العمل للشباب ، وهنا صفق جميع الحاضرون فقاطعهم السيسي قائلا ” أنا مش بديكم حاجه تفرحوا بيها ، إنتو اللي هتدوا كل حاجة لمصر .. أنا هقطع خبركم” .

وقال السيسي إن أكبر المشاكل التي تعاني منها مصر الان هي التعليم ، مشيرا إلى اننا لدينا أنصاف معلمين وأنصاف متعلمين بالإضافة إلى تدهور المدارس والمناهج وكافة الاشياء المتعلقة بالنظام التعليمي بمصر .

وكان من المفترض أن تترك الفرصة للحاضرين لتوجيه الأسئلة للسيسي ، ولكن لم يتمكن أغلب الحاضرين من توجيه أسئلتهم بسبب كثرة الطلبات ، وأشار السيسي إلى أنه استمع إلى فئات متعددة من المجتمع المصري مثل أهل سيناء ومطروح والصعيد والمعاقين وغيرهم ، مطالباا إعطاء الكلمة لشابين وبنتين ثم الختام ، وهذا ما أثار حفيظة أحد الحضور فسأله ” وما فائدة الحوار ما دمت استمعت لكل هؤلاء .. إحنا جايين ليه ؟! ” ، فرد السيسي بانفعال ” انا أعرف عن مصر اللي محدش في مصر كلها يعرفه ” .

من جهة أخرى قام عدد من أعضاء حركة تمرد بالسويس بتسليم السيسي ” علم مصر ” طوله 50 متر مكتوب عليه مطالب شعب السويس من المشير ، كما قاموا بتسليم حملة السيسي ورقة تتضمن مطلب شعب السويس بالتراجع عن مشروع ضم العين السخنة للقاهرة الذي يتضمنه برنامج السيسي ، معللين ذلك لأن شعب السويس هو الأكثر تضررا من الأمراض التي تخرج من انبعاثات المصانع وهو الأحق بعوائدها وليس القاهرة ” .