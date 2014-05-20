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اندلاع حريق فى قطار ركاب بالبحيرة دون اصابات بشرية

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اندلاع حريق فى قطار ركاب بالبحيرة دون اصابات بشرية اندلاع حريق فى قطار ركاب بالبحيرة دون اصابات بشرية

نشب منذ قليل حريق فى جرار قطار الركاب رقم 562 فى إيتاى البارود بمحافظة البحيرة ، دون حدوث إصابات بشرية .
> وكان الحريق قد نشب فى جرار قطار الركاب رقم 562 القادم من الإسكندرية والمتجه إلى المنصورة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإاخماده دون حدوث إصابات بشرية ، وإعادة تسيير القطار مرة أخرى .
> من جانبه، قال العقيد عمرو نجم رئيس مباحث السكة الحديد بالبحيرة فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحريق بسيط ونتج بسبب ارتفاع الحرارة الشديدة بالجرار ، ولا يوجد به شبهه جنائية ، مضيفا انه تم تسيير حركة القطارات دون تعطل أو تأخير .
> أ ش أ

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