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الجماعة الإسلامية تطالب الرئيس بتعديل “كامب ديفيد”

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الجماعة الإسلامية تطالب الرئيس بتعديل “كامب ديفيد” الجماعة الإسلامية تطالب الرئيس بتعديل “كامب ديفيد”

ناشدت الجماعة الإسلامية، الرئيس محمد مرسي، تعديل اتفاقية ”كامب ديفيد” بين وإسرائيل، لتمكين الجيش المصري من سيطرته على كافة أرجاء سيناء حفاظاً على الأمن القومي.

وطالبت الجماعة، في بيان لها اليوم الأربعاء، وضع خطة التنمية المتكاملة لسيناء موضع التنفيذ، والدعوة لمؤتمر قومي لتحقيق هذا الهدف، وإقامة العدل في قضية خطف الجنود عن طريق الوصول للخاطفين والتحقيق معهم ومعرفة ابعادها ودوافعهم، والتحقيق في إشاعة إصابة حمادة أبو شيته بالعمى من جراء الإعتداء عليه بإحدى السجون وإعلان الحقيقة كاملة للرأي العام.
> كما دعت الجماعة الإسلامية، إلى ضرورة إنهاء الظلم الواقع على السجناء المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بمعارضة نظام حسني مبارك والذين مازالوا قيد الإحتجاز رغم قيام ثورة 25 يناير سواء كانوا من أبناء سيناء أو غيرها، موجهةً التهنئة للجنود البواسل ولأسرهم على سلامتهم، وللشعب المصري، ولمشايخ وأبناء سيناء لدورهم في حل أزمة الجنود المختطفين.

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