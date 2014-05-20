محلب أمام منتدى الإعلام بدبي: نحن أمام عالم جديد.. وما مضى من التاريخ سيصبح هامشاً

أعرب المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، في افتتاح فعاليات منتدى الإعلام العربي عن شكره لأسرة منتدى الإعلام العربي التي بذلت جهداً متميزاً على مدى ثلاثة عشر عاماً.

وقال محلب خلال المؤتمر: “لعلكم تُتَابعون تلك التحولات الكبرى التي تتوالى – دُون توقف – في عالم اليوم. ولعلكم تابعتم السياسة في بعض جوانبها وتابعتم الاقتصاد في جوانب أخرى.. وربما أَخَذَ اهتمامَكم تطورات القوةِ الصلبة أو مستجداتِ القوةِ الناعمة”.

وتابع : “من المؤكد أنكم تشاركونني الرأى.. أننا إزاء عالم جديد.. وربما إنسان جديد.. وأن ما مضى من التاريخ قد يصبح هامشًا محدودًا.. إزاء مستقبل ٍ.. لايزالُ قادرًا على إدهاشنا على مدار الساعة.. وعلى امتداد العالم”.

وأضاف: “إنني أتَذكر كيف كان أبناء جيلى يتطلعون إلى استمرار التميز وإلى سرعة الإنجاز.. وأتذكر حواراتنا ونحن نُخطط لأن نتجاوز المكان.. ونسبق الزمان ، واليوم فإنني أجد أن إيقاع أحلامنا.. كان بطيئًا للغاية إزاء إيقاع عصرٍ.. وخطوات عالمٍ.. ذهبَ مُهرولاً من “الخيال” إلى “ما وراء الخيال”.

وأشار إلي أن بريطانيا إستغرقت مائة وخمسين عامًا لمضاعفة إنتاجها، وإستغرقت ألمانيا ستين عامًا، وإستغرقت الولايات المتحدة ثلاثين عامًا وإستغرقت الصين خمسة عشر عامًا.. في الدورة ذاتها .. منوهًا عن أن العالم سيظل يسأل كل يوم : وماذا بعد ؟.

وقال : “اليوم نجدُ أنْفُسنا وَسَط الحداثة وما بعدها.. ووسط العولمة وما حولها.. نشهد انكماش الجغرافيا وكثافة التاريخ.. ونجد أنفسنا – مع ذلك كله – وسط ثورة إعلام ومعلومات باتت فوق الطاقة وفوق المُستطاع، لقد شهد جيل الأباء الإذاعة المصرية التي انطلقت في الثلاثينات، وشهد جيلي التليفزيون المصري الذي انطلق في الستينات.. واليوم نتابع أعداداً كبيرة من الإذاعات والقنوات.. والصحف والمواقع.. أُضيفت إليها صفحاتٌ وحسابات.”

وإستطرد: “لقد أصبح ريموت التليفزيون أكثر حظاً وثراءاً.. ذلك أن ما يأتيه من قنوات – دونما جهد – يتزايد كل عام على نحو مذهل، فَمِن (700) قناة فضائية عربية عام 2010 إلى (1320) قناة فضائية عربية عام 2014.. ومن (34) قناة إخبارية إلى (66) قناة إخبارية في ثلاث سنوات..يتوازى مع ذلك ثورةٌ مستمرةٌ في عالم الانترنت.. حيث يحتشد نصفُ سكان العالم تقريبًا أمام شاشاتٍ كانت تَحْفل بموقع واحد قبل ربع القرن، صارت تشهد تراصّ الجماهير الغفيرة على صفحات الفيس بوك وحسابات تويتر.. وصور الانستجرام.. بينما أصبح مئات الملايين حول العالم يعيشون حياتهم وحياة الآخرين.. عبر مقاطع يوتيوب اللانهائية”.

وأضاف: “لقد أصبح الإعلام الالكتروني واحدًا من حقائق العصر الكبرى، وأصبحت إعلاناته تصل فى بعض الدول إلى عشرات المليارات من الدولارات ، وحصلت إحدى الصحف الإلكترونية على جائزة بوليتزر للصحافة في العام نفسه..ولكن ذلك لم يُخرج الصحافة الورقية من مكانتها.. فعلى الرغم من إغلاق صحف ومجلات وتحول بعضها من ورقي إلى إلكتروني.. فإن توزيع الصحف المطبوعة يوميًا يصل إلى (400) مليون نسخة على مستوى العام..إن زحام الفضائيات والصحافة الالكترونية والمطبوعة.. قد أعاد إلى الأذهان ما ذكره المفكر الشهير “ألفين توفلر” في كتابه “تَحوُّل السلطة” حول “محنة وفرة المعلومات”.. وهى المحنة التي تؤدي فيها وفرة المعلومات إلى صُعوبة لا سهولة اتخاذ القرار”.

وأوضح: “إنني أدرك بالطبع أن الصحفيين لن يَمَلّوا المُطالبة بالمزيد من حرية تداول المعلومات.. وهو حق أكيد لهم وللقراء والمشاهدين.. لكن المؤكد أن حجم المعلومات المتاح بات يحتاج إلى نظريات جديدة.. وآليات مبتكرة للفرز والاختيار.. ثم للرأى والقرار..لقد كانت ثورة المعلومات حاضرة في الربيع العربي.. حيث شهدت مصر موجة رئيسية فيه في الخامس والعشرين من يناير عام 2011 .. خرج الملايين من أبناء شعبنا في ثورة يناير من أجل صناعة دولة الأمل ، لكن سرعان ما فوجئ الملايين من أبناء شعبنا أن دولة الأمل لم تتأسس.. / وأن التطرف قد سرق البهجة ثم سرق الحلم.. وكاد يسرق المستقبل”.

وفي معرض حديثه أضاف محلب: “وهنا جاءت ثورة استعادة الأمل.. حيث خرج الشعب المصري على نحو غير مسبوق في ثورة 30 يونيو 2013.. ووقف حرب استنزاف العقل والقيمة في بلادنا.. ولكنه تأكيداً لهويته فى كونه شعباً متديناً بإعتدال ووسطية لا يستطيع أحد كسر إرادته أو أن يفرض عليه قوالب جامدة من التخلف والظلام..ولقد شرفّني السيد الرئيس عدلي منصور بأن أتحمل المسئولية فى لحظة فارقة من تاريخ مصر .. لأتشرف اليوم بالحديث إليكم في منتداكم المرموق وأمام الحضور الكريم..لن أنسى بالطبع – في خضِّم ذلك كله- إنني مهندس تخرج في جامعة القاهرة .. أُدرك تمامًا ما الذي تعنيه الأبعاد والمسافات.. وكيف يمكن تأطير الفراغ.. وتحويل الرسوم إلى مُنجزات ومُنشآت”.

وتابع : ” لا أنسى أنني عملت سنوات فى بناء الجسور .. وأدرك أن قوة ومتانة الجسور لا يكون فحسب بكميات من الحديد والأسمنت.. ولكنه يكون أيضًا بقوة الإرادة ووضوح الرؤية وذكاء التصميم .. لقد عملت فى الماضى على بناء الجسور بين الجزر ، وأعمل اليوم على بناء الجسور بين البشر..إنني أُدرك المكانة التاريخية لبلادي.. وأُدرك المكانة الحضارية لشعوبنا العربية من المحيط إلى الخليج.. وأُدرك الرسالة الإسلامية العالمية التي يحملها أكثر من مليار ونصف المليار مسلم من جاكارتا إلى الدار البيضاء. ويُدرك معي ملايين المصريين أن الوسطية كانت عاصمة التاريخ.. وأن الاعتدال والتسامح.. ونبل الأهداف ورقىّ الوسائل كان عماد شخصية مصر.. وكان الأساس في عبقرية المكان والزمان”.

وتابع : “لقد استغرق الأمر في مصر تضحيات عظيمة من أجل عودة الروح ثم عودة الوعى.. واليوم تواجه بلادنا ثورة مضادة من تحالف الإرهاب والفشل .. ولكنني أؤكد لكم.. أننا سنمضي كما مضيْنا من قبل.. لا تردد ولا انكسار.. لا ارتباك في خطوة واحدة ولا عودة نهائيًا إلى الوراء..لقد تحملت بلادنا الكثير من أجل أمتنا وعبر قرون طويلة ، وهى الآن صامدة وقادرة على تحمل مسئولياتها من جديد” .

وإستطرد: “إننا لن ننسى أبداً تلك الأيادى الصديقة التى امتدت إلينا بالتأييد والمساندة ، وستذكر شعوبنا على الدوام أننا اخترنا أن نكون فى الجانب الصحيح من التاريخ ..إن المستقبل لن يَبْنيه الاقتصاد وحده.. وإنما تَبْنيه الروح السويّة والخُلق القَويم.. تبنيه تعاليم الدين ومبادئ الأخلاق .. والحب والتسامح وقبول الغير..في زمن العولمة والوسائط الإعلامية والفضاء الالكتروني.. تزداد الحاجة إلى الإحساس الإنساني والعاطفة الصادقة.. حتى يمكن الانتصار على عوائق الحركة وقَسْوَة الحياة..وإنني لأتذكر هنا ما قاله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في منتدى الإعلام العربي في دبي العام الماضي لقد تحولت حياتنا المعاصرة إلى أرقام جامدة.. تبتعد عن دِفء الإنسانية وجمالها.. بقدر ما تقترب من جفاف الرموز وهندسة الأشكال”.