بالصور.. لافتات “النور” لدعم “السيسي” تغزو شوارع السويس‎

قامت حملة حزب النور لدعم السيسي بمحافظة السويس بعمل حملة تعليق للافتات الداعمة للمشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وصرح عباس محمد جودة أمين حزب النور بالسويس، بأن أعضاء الحزب بمحافظة السويس يعملون في حملة المشير السيسي ليلًا ونهارًا، وذلك استشعارًا منهم بمسؤوليتهم تجاه الوطن.

وأضاف “عباس” أن أعضاء الحزب يجدون تفاعلًا كبيرًا من أهالي السويس، وذلك إنما يدل على مدى وعي المواطن السويسي بخطورة وأهمية المرحلة، وادراكه لضرورة تكاتف الجميع من أجل بناء الوطن.