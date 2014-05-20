حزب الوفد والقوى السياسية بالإسكندرية تؤيد السيسى على طريق الكورنيش

نظم مساء اليوم الإثنين المئات من أعضاء الكتلة المدنية بالإسكندرية والتى تضم العديد من الأحزاب المدنية والحركات والائتلافات السياسية سلاسل بشرية على كوبرى استانلى على طريق الكورنيش، تائيدًا للمشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، وقاموا برفع علم مصر وأعلام الأحزاب وصور المشير عبد الفتاح السيسى، مرددين الأغانى الوطنية، كما طافت سيارات مزوده بميكروفونات طريق الكورنيش تدعو المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وعدم المقاطعة .

وتم عرض راقصة التنورة فى منتصف طريق الكورنيش، وهو ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية عدة دقائق، كما قام المشاركين بالرقص على أنغام الأغانى ملوحين بعلامات النصر، ومن الحركات والأحزاب الذين شاركوا فى السلاسل البشرية – حزب الوفد – حزب المؤتمر – التجمع – الأحرار – الأحرار الدستوريين – الاتحاد العام لاقباط من اجل الوطن – ائتلاف سيدات الاسكندرية – حركة تغيير -ائتلاف 30 يونيو – حزب الخضر .

وقد حضر من هيئة مكتب حزب الوفد – حسنى حافظ رئيس اللجنه العامه – كريم عبد النبى سكرتير عام الحزب – هيثم نصار سكرتير مساعد الحزب- ايهاب زغلول المتحدث الاعلامى – احلام الخولى عضو اللجنه العامه ورئيس ائتلاف سيدات الاسكندرية – حنان مهران – سميرة القزاز – محمد مجد – على بدران .

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