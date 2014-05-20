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بالصور.. اختيار حكمت علي زعيمًا لحزب غد الثورة.. وتأييد صباحي

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بالصور.. اختيار حكمت علي زعيمًا لحزب غد الثورة.. وتأييد صباحي بالصور.. اختيار حكمت علي زعيمًا لحزب غد الثورة.. وتأييد صباحي

حكمت علي

أعلن حزب غد الثورة قبل قليل تعيين حكمت علي القيادية بإئتلاف الثورة بالإسماعيلية ومؤسسة حركة الأفضل زعيمًا للحزب، وأعلن حسين زايد رئيس الحزب اختيار حكمت لتكون أول زعيمة سياسية لحزب في مصر.

وأكد أن اختيار حكمت جاء تفديرًا لمواقفها وتاريخها السياسي والنضالي، كما أعلن أن الحزب سيدعم المرشح الرئاسي حمدين صباحي في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه الوحيد الذي يعبر عن توجهات الحزب.

و عبرت حكمت عن فخرها باختيارها زعيمة للحزب، وأكدت أن أيمن نور لم يعد يعبر عن توجهات وأفكار الحزب، وقالت أن الحزب يقدر ويحترم رغم اختيار ودعم صباحي.

وأكدت حكمت على أن الحزب سيعتمد علي الشباب المرحلة القادمة لتفعيل أفكاره وبرامجه وسوف يتعاون مع أي رأي فادم لتحقيق أهداف الثورة.

وأشاد مسعد حسن أمين التحالف الشعبي الإشتراكي وحسام رضا أمين الكرامة باختيار حكمت تقديرًا لدور المرأة في نجاح ثورتي يناير و30 يونيو وأعلنا تأييد حزبيهما لحمدين صباحي.

ووصف شريف كمال منسق التيار الشعبي اختيار حكمت بأنه يوم تاريخي للمرأة المصرية، مؤكدًا دعم التيار للمرأة المصرية في أي مجال.

وشارك بالحضور شباب التيار الشعبي والأحزاب المؤيدة لصباحي والشاعر الكبير عمرو حسن.

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