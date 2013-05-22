إخلاء سبيل مراسل قناة (سي بي سي) بكفالة 5 آلاف جنيه في قضية سب وكيل نيابة

قرر المستشار محمد الطنيخى رئيس نيابة الإستئناف بطنطا إخلاء سبيل مراسل قناة “سي بي سي” محمد سلامة عبد ربه بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه في البلاغ المقدم ضده من وكيل النيابة محمد سالم لسبه خلال تغطية انتخابات الرئاسة.

كانت نيابة الإستئناف قد أمرت بضبط وإحضار مراسل القناة وحضر من تلقاء نفسه، حيث باشر التحقيق معه المستشار محمد الطنيخى رئيس نيابة الإستئناف ووجه له عدة تهم منها إهانة وكيل النيابة محمد سالم خلال تغطيته لانتخابات الرئاسة وإشاعة أخبار كاذبة وتضليل المشاهدين وتكدير السلم العام .

> ونفى المتهم مانسب إليه من إتهام ، مؤكدا أنه لم يكن يقصد الإساءة لوكيل النيابة وأنه نقل ماتداوله بعض المواطنين.

> من جانب آخر، تحددت جلسة 29 مايو الحالى بنيابة الإستئناف لأخذ أقوال الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم بقناة الحياة وذلك فى نفس القضية.

أ.ش.أ