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الموقوفون المصريون في الإمارات يلتقون مع ذويهم

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الموقوفون المصريون في الإمارات يلتقون مع ذويهم الموقوفون المصريون في الإمارات يلتقون مع ذويهم

صرح السفير تامر منصور سفير في الإمارات ، بأن سبعة من الموقفين المصريين على ذمة القضية الأمنية بالامارات ، التقوا اليوم “الأربعاء” بأسرهم وذويهم الموجودين بالامارات ، موضحا أن اهالى باقى الموقوفين متواجدين فى مصر.

وأشار منصور الى ان هذه الخطوة جاءت وفاء لوعد المسئولين الإماراتيين ، وحرصا منهم على التخفيف من حالة القلق، التي يعيشها أهالي الموقوفين ، واستجابة لجهود السفارة فى هذا الصدد ، مؤكدا أن هذا ليس بالغريب على دولة الامارات الشقيقة التى تكن كل التقدير لمصر ولشعبها ، وتقديرا ايضا لمسيرة العلاقات التاريخية والراسخة بين البلدين الشقيقين.
> وأوضح السفير منصور بأن اللقاء استمر قرابة 4 ساعات ، حيث التقى كل محتجز بأسرته فى لقاء منفرد سادته مشاعر الفرحة والطمأنينة ، مبينا بأنه تم خلال هذه اللقاءات تحديد كافة الخدمات القنصلية المطلوب ان توفرها السفارة للموقوفين وذويهم من أجل سرعة قضاء شئونهم سواء فى الامارات أو داخل مصر.
> واضاف السفير منصور أن القنصلية فى دبى وفرت حافلة خاصة أقلت أهالى الموقوفين من دبى وابوظبى ، بعد ان تم التنسيق معهم جميعا لهذا اللقاء خلال اليومين الماضيين ، مؤكدا أن الموقوفين و أهليهم اعربوا عن خالص شكرهم للسلطات الاماراتية على ترتيب هذا اللقاء الذى تم بدرجة عالية من الاحترام الانسانى المعروف عن قيادة وشعب الامارات الشقيق.

 

أ.ش.أ

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