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تعرّفي على أجمل 15 حقيبة ملوّنة لهذا الصيف!

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تعرّفي على أجمل 15 حقيبة ملوّنة لهذا الصيف! تعرّفي على أجمل 15 حقيبة ملوّنة لهذا الصيف!

الثلاثاء 20-05-2014 18:47

لقد رأينا هذا الموسم العديد من الحقائب المميّزة ذات الأحجام الكبيرة والتي تصلح لكل يوم، وللمناسبات العملية، لكننا مللنا الألوان الأساسية الكلاسيكية كالأسود، البيج، والبني، لذلك قدّم لنا مصممو الأزياء مجموعة من الحقائب المميّزة بألوان رائعة وقوية تناسب فصل الصيف المنعش، وأبرزها كان الأصفر، الأحمر، الأخضر، الفوشيا والنيلي. وقد حملت تصميمات مبتكرة تنوّعت بين الكبيرة والمتوسطة التي تناسب مختلف أوقات النهار، وقد رأيناها لدى كل من Christian Dior، Chanel، Saint Laurent، Fendi، وكثر غيرهم...
اخترنا لك اليوم أجمل 15 حقيبة ملوّنة لهذا الموسم لتختاري أنت منها الحقيبة التي تعجبك وتناسب ذوقك وأسلوبك في الموضة.

 

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سيدتي