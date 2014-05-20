هؤلاء النّجوم منحوسون في رمضان

أصاب النّحس عدد كبير من النّجوم والنّجمات بشأن أعمالهم الخاصّة بشهر رمضان المقبل، بعد الإطاحة بها لأسباب مختلفة.

ويأتي على رأس هؤلاء النّجوم داليا البحيري التّي كانت قد بدأت بالفعل الإعداد لمسلسل "خيانة عصرية"، وبعد قيامها بشراء كلّ مستلزمات العمل، مثل الملابس الباهظة الثّمن؛ ذلك لأن الممثلة لا تعتمد فقط على أموال شركة الإنتاج المخصّصة لشراء الثياب، بل تفضّل الملابس التّي هي من إنتاج ماركات عالمية.

إلا أنّ البحيري، وبعد كلّ تلك الاستعدادات، تفاجأت بتأجيل مسلسلها، من دون تحديد موعد لاستئناف العمل به، بسبب أزمات إنتاجية حالت دون التنفيذ الفعلي للمسلسل الذي كان من المقرر أنّ يشارك فيه إلى جانب داليا كلّ من الفنانين فراس سعيد، ونهال عنبر، ونضال الشافعي، وهو من إخراج سميح النقاش.

كما أصاب النّحس أيضاً الفنانة إلهام شاهين، والفنّان حسن يوسف، حيث يشارك الاثنان معاً في بطولة مسلسل "اضطراب عاطفي"، الذي لن يكون في المستطاع عرضه في شهر رمضان الحالي، كون التّصوير بدأ متأخراً. ولهذا، أخذ منتجو المسلسل قراراً بتأجيل البدء في تصويره حتى بعد إجازة عيد الفطر المقبل ليكون جاهزاً للعرض في شهر رمضان 2015.

أما الفنّان خالد النّبوي فقد تأجّل مسلسله "رحلة الشك واليقين" التّي ترصد حياة العالم المصري الدكتور مصطفى محمود، منذ بدايته مع الإلحاد، حتّى وصوله إلى اليقين بالإسلام. ويعود سبب التّأجيل أيضاً إلى أسباب إنتاجية. والعمل عن سيناريو وحوار وليد يوسف.

وبعيداً عن الأسباب الإنتاجية، أطاح مرض نور الشريف بتواجده في دراما رمضان هذا العام، حيث تأجّل مسلسله "أولاد منصور التهامي" إلى العام المقبل.

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