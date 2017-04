أروى تتألق على السجادة الحمراء في كان

حضرت المطربة أروى على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي خلال دورته الـ 67، بصفتها سفيرة شركة L'Oreal العالمية في الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا، حيث شاركت بالعرض الخاصّ بفيلم "How to Train Your Dragon 2".

ولحظة وصولها إلى السجادة الحمراء، نشرت أروى مجموعة من الصور على ،Instagram وأرفقت كلّ واحدة منها بتعليق. وأوّل صورة نشرتها، كتبت عليها: "وصلت الحين على #RedCarpet ! شعور روعة اني اكون حاضرة في هذا الحفل المذهل، وأضافت: "لكل الصبايا اللي تحب تعرف، فستاني من تصميم بوتشي، والكلاتش من ماركة فيراغامو، والمجوهرات من بوشيرون، واكيد مكياجي من #لوريال باريس اللي سوا لي ال make-up artist المدهش كريم رحمان من اليمن، ابن بلدي كريم كيف؟ اعجبكم؟".

والصورة الثانية التي نشرتها أروى على إنستغرام لمشاركة متابعيها فرحتها، كتبت عليها: "أول لحظه في إطلالتي على الريد كاربت في كان..رهبه قويه بس من أجمل لحظات حياتي".

