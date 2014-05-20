أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

يايا توريه قد يرحل عن المان سيتي ويعود لبرشلونة بسبب عيد ميلاده

Google+ Print
يايا توريه قد يرحل عن المان سيتي ويعود لبرشلونة بسبب عيد ميلاده يايا توريه قد يرحل عن المان سيتي ويعود لبرشلونة بسبب عيد ميلاده

يايا توريه

أكد مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم أن النادي لم ينس عيد ميلاد لاعبه الإيفواري يايا توريه الـ31 كما قال وكيله لجريدة “ذا صن” الإنجليزية.

وكتب النادي على موقعه الالكتروني “هل نسينا عيد ميلاد يايا؟ كانت توجد كعكة على الطائرة واللاعبون هنأوه وأكثر من 130 ألف مشجع للفريق تمنى له عيد ميلاد سعيد على صفحتنا بـ”فيسبوك”، يبدو أن أحدًا لم ينس الأمر”.

ويرد مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي بهذه الطريقة على تصريحات ديميتري سيلوك وكيل اللاعب الإيفواري لجريدة “ذا صن” والتي أكد خلالها أن توريه “مستاء جدا” من مسئولي النادي لنسيانهم الاحتفال بعيد ميلاده في 13 من الشهر الجاري، بل وأنه يدرس الرحيل عن النادي والعودة لبرشلونة الإسباني.

وقال سيلوك “توجد احتمالية كبيرة لرحيل يايا هذا الصيف، إنه مستاء جدًا، لا يمكن شراء الصداقة بالمال، ما حدث في عيد ميلاده يظهر أن النادي ليس مهتمًا به”.

يشار إلى مان سيتي هنأ اللاعب بالفعل بعيد ميلاده في حسابه الرسمي على “تويتر” الاجتماعية، فيما وصف بيان النادي في موقعه الالكتروني هذا الأمر بـ”الغباء” معتبرًا أن يايا توريه “يعرف كيف تحبه جماهير مان سيتي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه