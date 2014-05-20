يايا توريه قد يرحل عن المان سيتي ويعود لبرشلونة بسبب عيد ميلاده

أكد مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم أن النادي لم ينس عيد ميلاد لاعبه الإيفواري يايا توريه الـ31 كما قال وكيله لجريدة “ذا صن” الإنجليزية.

وكتب النادي على موقعه الالكتروني “هل نسينا عيد ميلاد يايا؟ كانت توجد كعكة على الطائرة واللاعبون هنأوه وأكثر من 130 ألف مشجع للفريق تمنى له عيد ميلاد سعيد على صفحتنا بـ”فيسبوك”، يبدو أن أحدًا لم ينس الأمر”.

ويرد مان سيتي بطل الدوري الإنجليزي بهذه الطريقة على تصريحات ديميتري سيلوك وكيل اللاعب الإيفواري لجريدة “ذا صن” والتي أكد خلالها أن توريه “مستاء جدا” من مسئولي النادي لنسيانهم الاحتفال بعيد ميلاده في 13 من الشهر الجاري، بل وأنه يدرس الرحيل عن النادي والعودة لبرشلونة الإسباني.

وقال سيلوك “توجد احتمالية كبيرة لرحيل يايا هذا الصيف، إنه مستاء جدًا، لا يمكن شراء الصداقة بالمال، ما حدث في عيد ميلاده يظهر أن النادي ليس مهتمًا به”.

يشار إلى مان سيتي هنأ اللاعب بالفعل بعيد ميلاده في حسابه الرسمي على شبكة “تويتر” الاجتماعية، فيما وصف بيان النادي في موقعه الالكتروني هذا الأمر بـ”الغباء” معتبرًا أن يايا توريه “يعرف كيف تحبه جماهير مان سيتي”.