الحرية والعدالة: ثقتنا فى الرئيس والجيش والشرطة كانت فى محلها

أكد حزب الحرية والعدالة أن إطلاق سراح الجنود المختطفين، يؤكد أن الثقة فى القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية وا?جهزة ا?منية كانت فى محلها، مشيرا إلى أنه يثمن كافة الجهود التى بذلها رجال القوات المسلحة البواسل ورجال ا?من المركزى وا?جهزة ا?منية، تحت إشراف القيادة السياسية يثمن الحزب دور مشايخ القبائل بسيناء فى التعاون مع ا?جهزة ا?منية فى عملية تحرير الجنود.

وأضاف الحزب فى بيان نشره عبر حسابه على تويتر، أنه يثمن مواقف ا?حزاب والشخصيات الوطنية التى شاركت بإبداء الرأى والمشورة والتفت حول قيادتها السياسية وأعلت المصلحة العليا لمصر، وأنهم يدعون باقى ا?حزاب إلى ا?ستجابة لدعوات الحوار، للمساهمة فى بناء مصر، خاصة فى مواجهة أى خطر يهدد أمن الوطن وسلامة أبنائه.

واختتم الحزب بيانه على تويتر قائلا: نرى أنه لم يعد هناك مجال للتباطؤ فى اتخاذ ما يلزم من خطوات جادة وسريعة لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء، والاهتمام بأبنائها.