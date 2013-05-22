"اليوم السابع" تكشف هوية الخاطفين وخطة الخداع لتحرير الجنود

تنفرد "اليوم السابع"، فى عددها الصادر غدا الخميس، بتفاصيل مهمة حول عملية إطلاق سراح الجنود السبعة فى سيناء، وكيفية كشف هوية الخاطفين وخطة الخداع الاستراتيجى لتحرير الجنود المختطفين، الرئيس يستقبل الجنود ويؤكد تضافر جهود المؤسسات الأمنية..والجيش: هناك معلومات عن الخاطفين والعملية مستمرة.. وفتح معبر رفح بعد 5 أيام من إغلاقه، والتفاصيل كاملة عن المشهد فى سيناء بعد إطلاق سراح الجنود فى الصفحات 4 و5 و6 من العدد الورقى.

كما تقرأ فى الصفحة الأولى من النسخة الورقية، وتحت عنوان "احتجاجات بالمحافظات ضد حكومة الظلام".. قطع السكة الحديد فى البحيرة وتعطل الامتحانات فى الغربية والقاهرة تسجل 2700 ميجاوات عجزا ومنزل قنديل وقصور الرئاسة منورة بأهلها، والتفاصيل فى الصفحة السابعة من العدد الورقى.

وفى العدد تقرأ:

> ◄غليان فى ماسبيرو بعد تعيين شكرى أبو عميرة رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

◄الإدارية العليا تؤيد منع متهربى الخدمة العسكرية من الترشح للانتخابات

> ◄النور يتقدم للشورى بطلب لإعادة مناقشة قانون السلطة القضائية

◄براءة 3 ضباط وأمين شرطة من قتل متظاهرى المرج

> ◄القومى للاتصالات: 61 رقماً فى تمرير المكالمات الدولية على الحدود مع إسرائيل

◄تمرد تجمع 400 ألف توقيع بالغربية و20 ألفا فى البحر الأحمر و16 ألفا بأسيوط

> ◄العطش يهدد القطن والأرز.. والفلاحون يروون بمياه الصرف الملوثة

◄توقعات بارتفاع أسعار الزيوت بعد قرار خفض كميات الدعم فى 6 محافظات

> ◄ فضيحة فى الزمالك.. إلغاء رحلة الكويت بعد إضراب اللاعبين عن السفر