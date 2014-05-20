الاتحاد الليبي يعرض سيسيه على الأهلي بدلا من عبد الظاهر

عرض نادي الاتحاد الليبي الحصول على خدمات أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي نهائيا مقابل انتقال عبد الله سيسيه للنادي الأحمر.

وقال علاء عبد الصادق مدير إدارة الكرة بالأهلي لـFilGoal.com "الاتحاد الليبي خاطبنا للحصول على عبد الظاهر نهائيا".

وانتقل عبد الظاهر إلى الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة بعدما قرر الأهلي معاقبته على إظهارة إشارة سياسية في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013.

وتابع عبد الصادق "عرض الاتحاد يتضمن الحصول على البوركينابي عبد الله سيسيه ومقابل مالي".

وأضاف "العرض سيدرس جيدا، ولكننا يجب أن نتحقق من مستوى اللاعبين في الوقت الراهن لأن العرض مثير للشك".

ولعب سيسيه البالغ من العمر 31 عاما في المصري ثم الزمالك قبل الانتقال إلى الاتحاد الليبي.