أخبار عاجلة

38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصر 365

مدير القاهرة لتسوية المنازعات: نسعى لتنمية الوعى بالسلام فى مصر وأفريقيا

Google+ Print
مدير القاهرة لتسوية المنازعات: نسعى لتنمية الوعى بالسلام فى مصر وأفريقيا مدير القاهرة لتسوية المنازعات: نسعى لتنمية الوعى بالسلام فى مصر وأفريقيا

قال السفير د. إيهاب بدوى، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا، إن المركز يحصل على التمويلات من الخارج، مشيرا إلى أن المانح الرئيسى هو حكومة اليابان، دون فرض أى أجندات، لافتاً إلى أنهم يبذلون الكثير من الجهد ليثبتوا للممولين أنهم ينفقون أموالهم فى خدمة هدف ذى كفاءة.

وأكد مدير المركز خلال محاضرته اليوم الأربعاء، بالدورة التدريبية الواحدة والأربعين لشباب الإعلاميين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، أنهم يعملون بالتنسيق مع الجيش المصرى، ووزارة الداخلية، على تنسيق مشروع بالتعاون مع مجلس الوزراء المصرى، وذلك بهدف تنمية الوعى بالسلام فى وأفريقيا.

وأضاف بدوى، خلال محاضرته بعنوان "السلم والأمن فى أفريقيا"، أن المركز يملك برنامجا لإقرار وحفظ السلام والمساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على برنامجين طموحين للمستقبل القريب بالتعاون مع مركز فرنسى.

وشدد على أهمية العمل على بناء وتنمية المجتمعات، مؤكداً أنه من الضرورى النظر إلى الآثار المترتبة على الصراعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"