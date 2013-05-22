مدير القاهرة لتسوية المنازعات: نسعى لتنمية الوعى بالسلام فى مصر وأفريقيا

قال السفير د. إيهاب بدوى، مدير مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا، إن المركز يحصل على التمويلات من الخارج، مشيرا إلى أن المانح الرئيسى هو حكومة اليابان، دون فرض أى أجندات، لافتاً إلى أنهم يبذلون الكثير من الجهد ليثبتوا للممولين أنهم ينفقون أموالهم فى خدمة هدف ذى كفاءة.

وأكد مدير المركز خلال محاضرته اليوم الأربعاء، بالدورة التدريبية الواحدة والأربعين لشباب الإعلاميين الأفارقة بمبنى ماسبيرو، أنهم يعملون بالتنسيق مع الجيش المصرى، ووزارة الداخلية، على تنسيق مشروع بالتعاون مع مجلس الوزراء المصرى، وذلك بهدف تنمية الوعى بالسلام فى مصر وأفريقيا.

وأضاف بدوى، خلال محاضرته بعنوان "السلم والأمن فى أفريقيا"، أن المركز يملك برنامجا لإقرار وحفظ السلام والمساواة بين الرجل والمرأة، والعمل على برنامجين طموحين للمستقبل القريب بالتعاون مع مركز فرنسى.

وشدد على أهمية العمل على بناء وتنمية المجتمعات، مؤكداً أنه من الضرورى النظر إلى الآثار المترتبة على الصراعات.