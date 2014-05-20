إنبي والداخلية والجيش في دور الـ16 لكأس مصر على حساب الاتحاد والمقاصة وبتروجيت

تأهل فريق كرة القدم بنادي إنبي إلى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على نظيره الاتحاد السكندري 6/ 5 بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي في المبارة التى جمعت بينهما اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت، في إطار مباريات دور الـ 32 من المسابقة.

> وفي إطار نفس الدور، تأهل فريق الداخلية إلى دور الـ 16 بعد فوزه على مصر المقاصة 4/ 2 بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/ 1 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد اتحاد الشرطة بالعباسية.

> أحرز الهدف الأول لفريق المقاصة اللاعب هشام محمد من تسديدة قوية في الشوط الأول، وتعادل للداخلية اللاعب حسام باولو في الشوط الثاني.

> وفي مباراة ثالثة، تأهل فريق طلائع الجيش إلى دور الـ 16 بعد فوزه على بتروجيت 4/ 2 بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكري.

أ ش أ