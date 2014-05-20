راموس: أتلتيكو مدريد هو المرشح للفوز بدوري الأبطال

اعتبر مدافع ريال مدريد الإسباني سرخيو راموس أن مواطنه أتلتيكو مدريد خصمه في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بملعب النور بلشبونة هو المرشح للفوز باللقب.

وقال راموس اليوم في تصريحات صحفية “نحن أمام فريق عظيم هو أتلتيكو مدريد والذي أعتقد من وجهة نظري أنه المرشح للفوز”.

وأضاف المدافع “إنه بطل الدوري عن استحقاق وقدم كل مؤهلات التواجد في النهائي، تنتظرنا مباراة بدنية سيفوز بها من يرتكب أقل قدر من الأخطاء”.

واعتبر راموس أن “أتلتيكو مدريد عليه تقمص دور المرشح للقب لأنه بطل الليجا الحالي وليس أقل من ريال مدريد وبرشلونة”.

وأشار المدافع من ناحية أخرى “الضغط بالنسبة لنا سيكون مشكلة، علينا خوض المباراة ولدينا قناعة بقدرتنا على الفوز ولكن دون التقليل من احترام الخصم والمؤهلات التي قدمها للتواجد أمامنا”.

وتابع اللاعب “خلال السنوات الماضية فعلنا الكثير من الأشياء الجيدة في دوري الأبطال، الجماهير تستحق الفرحة هذا العام، عقب 12 عاما من الانتظار سنلعب في النهائي”.

وأكمل راموس “سنقدم كل ما في وسعنا وبعدها فأي شيء من الممكن حدوثه بكرة القدم، ولكن في النهاية سنذهب لمنازلنا مرفوعي الرأس دون أن يلومنا أحد على شيء”.

وأردف القائد الثاني للريال “أحلم بالتتويج باللقب وليس تسجيل هدف، الجماهير تستحق بعد كل هذه السنوات الاستمتاع بالأمر”.

وطالب راموس بضرورة نسيان الصورة التي ظهر بها الريال في الرمق الأخير من الدوري حيث قال “ليست هذه لحظة مناسبة للحديث على الليجا، يجب التركيز في النهائي وعدم ترك الانتقادات تؤثر علينا، إنها فرصة فريدة، لن يتذكر أحد من كان صاحب المركز الثاني”.

وكالات