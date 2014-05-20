القبض على عاطل سطا على أتوبيس سياحي به تونسيون باستخدام السلاح بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، منذ قليل، من إلقاء القبض على عاطل قام بالاشتراك مع آخر هارب بالسطو المسلح على أتوبيس سياحي يستقله تونسيون على الطريق الصحراوي بوادى النطرون، وسرقة سائق الاتوبيس .

> وكان الكمين الأمني المعين لتأمين الطريق الصحراوي اتجاه الأسكندرية تمكن بالكيلو 102 بوادي النطرون من ضبط المدعو يوسف عبد المنعم مصباح (20 عاما – عاطل)، وبحوزته مبلغ مالي يبلغ 250 دينارا ليبيا، وبرفقته شخص آخر (فر هاربا) مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات .

> كما قاموا بسرقة المدعو عطية أحمد أبو دراع (45 عاما – سائق) ومقيم بالغربية، قائد الأتوبيس رحلات الذى يستقله 9 أشخاص يحملون الجنسية التونسية قادمين من القاهرة في إتجاه الأسكندرية، وفي طريقهم لدولة ليبيا، وذلك أثناء تعطل الأتوبيس بالطريق الصحراوي، وقيامهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته، والإستيلاء منه على مبلغ مالي قدره 1500 دينار ليبي بالإكراه .

> وبمواجهة المتهم المضبوط إعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك والمتهم الهارب ويدعى محمود حسين إسماعيل (19 عاما – عاطل)، مضيفا بأن باقي المبلغ المالي بحوزة المتهم الهارب ، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهم الهارب .

أ ش أ