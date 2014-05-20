750 حالة استقبلها قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي بجامعة جنوب الوادي

أكد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات الجامعة استقبل منذ افتتاحه 750حالة منهم 502حالة بالمستشفي الجامعي الجديد وتم دخول 126 حالة وإجراء عمليات جراحية دقيقة فى التخصصات المختلفة للعظام والمخ والأعصاب وغيرها .

وتم استقبال 111حالة بقسم الطوارئ الخاص بالنساء والتوليد منهم 78حالة تم دخولها بالمستشفي ، و139حالة للأطفال منها 31حالة دخول وأضاف رئيس الجامعة ان قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد يعمل ايام الاحد والثلاثاء اما استقبال الطوارئ للأطفال فهو يومى الأحد والثلاثاء، أما عن استقبال طوارئ النساء والتوليد فهو يومى السبت والأربعاء بالمستشفي الجامعى بالمعبر .

وأوضح رئيس الجامعة ان الأطباء يبذلون كل ما فى وسعهم واستغلال الامكانيات المتاحة برغم عجز هيئة التمريض واحتياج المستشفي للمستلزمات الطبية المتنوعة ،وقدم الشكر لكافة العاملين بالمستشفيات الجامعية وإدارتها على ما يقدموه من جهد ملموس بقدر الإمكانيات المتاحة لهم معربا عن امله فى تعاون الجميع من ابناء الاقليم لتستطيع المستشفي تقديم خدمة طبية ذات كفاءة عالية .