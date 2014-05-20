الغرفة التجارية بالإسكندرية تعلن بدء تنفيذ مشروع تحديث قطاع الغزل والنسيج

أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية عن بدء تنفيذ مشروع “Cluster Tex Med” لدعم قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وذلك بحضور اللواء طارق مهدى – محافظ الإسكندرية، وأحمد الوكيل – رئيس غرفة الإسكندرية ونائب اتحاد غرف البحر المتوسط، وجيمس مورون – سفير الاتحاد الأوربى والدكتور إسماعيل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى دور غرفة الإسكندرية فى خدمة منتسبيها من كافة القطاعات وبدعم من الاتحاد الأوربى فى إطار برنامج حوض البحر المتوسط للتعاون عبر البحار EU CBC ENPI.

من جانبه صرح أحمد الوكيل بأن المشروع يهدف إلى جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيات وأساليب الإدارة الحديثة، وتنمية الصادرات ورفع كفاءة الموارد البشرية من خلال إنشاء تجمعات تربط مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة بالإسكندرية مع بعضهم وبالخدمات الداعمة لهم من مراكز تصميم وبحث وتطوير ونقل لوجيستيات وتمويل مختل سلاسل امدادهم إلى جانب اصحاب المارات العالمية والسلاسل التجارية العالمية.

ويتضمن المشروع الربط بين الشراكة التى سيتم إنشائها، وسبع شراكات مثلية فى أسبانيا وإيطاليا واليونان وتونس والأردن بهدف خلق تحالف أورومتوسطى لهذا القطاع وتطوير المنظومة الحالية المبنية على نظام التعاقد من الباطن والتصنيع للغير إلى منظومة أحداث وأكثر توازناً وإستدامة مبنية على شراكة التعقاد فى الإنتاج وذلك بالتعاون مع اتحاد الصناعات للعلوم والتكنولوجيا والغرفة العربية الألمانية واتحاد الغرف الأوربية.

وأضاف الدكتور إسماعيل عبد الغفار بأن تعاون الأكاديمية مع الاتحادات والغرف فى تلك المشروعات هو مثال لنجاح الربط بين الانتاج والمراكز الأكاديمية والبحثية حيث تقوم الأكاديمية بتقديم التدريب الدعم الفنى والتكنولجى والخبرات المتخصصة لضمان تطويع التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة للواقع المصرى.