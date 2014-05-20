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التشويش على تردد قنوات “سي بي سي” والتنسيق مع النايل سات لمعرفة مصدره

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التشويش على تردد قنوات “سي بي سي” والتنسيق مع النايل سات لمعرفة مصدره التشويش على تردد قنوات “سي بي سي” والتنسيق مع النايل سات لمعرفة مصدره

تعرض إرسال البث لمجموعة قنوات “سي بي سي” للتشويش بعدد من المناطق.. وجارى البحث عن مصدره.
> وأعلن محمد هاني مدير قنوات “سي بي سي” في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء – إنه يتم التنسيق حاليا مع شركة النايل سات لمعرفة مصدر التشويش وإعادة البث مجددا.. مؤكدا أن العطل الفني ليس مصدره القناة بدليل انتظام البث في باقي مناطق الجمهورية.
> ولفت إلى أنه تلقى اتصالين من منطقة جاردن سيتي ومنطقة وسط البلد بوجود تشويش.. موضحا أن التشويش على التردد الخاص بالقناة 11488، ورفض في ذات الوقت إتهام أية جهة في عملية التشويش، مؤكدا أن الاجهزة المعنية من إختصاصها تحديد السبب الهندسي.

أ ش أ

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