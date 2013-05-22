"الاتحاد للطيران" تمنح تأشيرات مجانية لركاب رجال الأعمال من القاهرة

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن منح تأشيرات سفر سياحية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لركاب درجة رجال الأعمال الذين يسافرون من القاهرة، اعتبارا من اليوم الأربعاء، على أن يتم السفر فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2013، يأتى هذا العرض فى إطار الحملات الترويجية التى تستهدف العديد من المسافرين فى القاهرة.

أكد مجدى لبيب، المدير العام لمكتب الاتحاد للطيران فى القاهرة، أن هذا العرض يتوافر لضيوف الدرجات الممتازة الذين يسافرون إلى أبوظبى أو عبرها ويعتزمون الإقامة لفترة وجيزة داخل العاصمة الإماراتية، كما يضمّ العرض خدمات الليموزين المجانية بين أبوظبى ودبى، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائماً إلى توفير خيارات جديدة تمنح ضيوف الاتحاد للطيران تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية وخالية من الضغوط.