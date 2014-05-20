غدًا.. هيئة الأوقاف تعلن عن أكبر مزاد علنى لبيع عقارات تابعة لها

أعلنت هيئة اﻷوقاف المصرية، عن اعتزامها إقامة أكبر مزاد علنى، يبدأ غدًا اﻷربعاء بمحافظة القاهرة.

> وتعرض الهيئة ممتلكاتها فى مقر المصرف المتحد بشارع رمسيس، ويستمر لمدة 27 يومًا، يخصص لكل محافظة يوم لبيع العديد من ممتلكاتها للبيع للمواطنين والمستثمرين فى كافة المحافظات، لبيع وحدات سكنية وجراجات وعمارات سكنية ووحدات إدارية وأراض زراعية وأراض للبناء وبازارات ومقرات شركات سياحة وبنوك بتسهيلات ونظام سداد من 3 إلى 10 سنوات، ما لم يتمكن من التسديد الفورى.

وتعرض الهيئة ضمن مشروعاتها اﻹسكانية الخاصة بها محلات وجراجات ووحدات إدارية ومقرات بنوك وشركات سياحة وبازارات متنوعة فى مناطق متعددة.

ففى مدينة الصحفيين مول كبير 2000 متر مربع بسلالم متحركة لعدة أدوار، به كافة أنواع المحلات وشقق سكنية بمدينة بدر والعاشر من رمضان وجراجات ومحلات ووحدات إدارية بمدينة الكوثر بسوهاج ومدينة المستقبل بالإسماعيلية وبالعريش بئر العبد والطور بجنوب سيناء.

كما تعرض الهيئة شققًا ومحلات ووحدات إدارية، ومقرات بنوك وبازارات ومقرات شركات سياحة بمشروعات سما أسوان، المطلة على النيل وفى خان وممشى أسوان بالمنطقة الدولية المتميزة.

وفى قليوب أمام المدرسة الصناعية ومركز الشباب والقسم تعرض الهيئة عقارات متنوعة للبيع هناك، وكذلك فى كفر الشيخ بجوار المنطقة الصناعية، وفى المنيا فى حوض ماكوسة وفى منطقة العجيزى بطنطا وفى شارع جمال الدين الأفغانى بالمنصورة بميدان المحطة وفى مدينة نبروة وفى مدينة ببا ببنى سويف وفى شبين الكوم وفى مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية لأراض زراعية ومبان.

وقال المهندس صلاح الجنيدى، رئيس هيئة اﻷوقاف، حسب بيان اليوم، إن الهيئة تؤكد قيامها بهذا المزاد فى هذا التوقيت هيبة الدولة فى سيطرتها على ممتلكاتها وحماية المشاركين فى المزاد، وفى ظل الدور الشرطى الكبير وضخ الاستثمارات والحراك الاقتصادى، مؤكدًا أنه دائم التشاور مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير اﻷوقاف، فى التجهيز للمؤتمر الذى يرعاه الوزير شخصيًا ويراهن عليه فى دعم الاستثمار فى مصر.

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