“التربية والتعليم” تنعي المعلمين شهداء حادث الدقهلية

تقدمت وزارة التربية والتعليم بخالص التعازي لأسر الزملاء المعلمين، شهداء الواجب، الذين وافتهم المنية صباح اليوم الثلاثاء إثر حادث أليم خلال توجههم الى لجانهم الإمتحانية بمدينة المنزلة.

> وأعرب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عن خالص تعازيه لأسر الزملاء شهداء الواجب، موجها بالمتابعة الفورية للحادث ونتائجه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يكفل حقوق الزملاء الشهداء والمصابين، محتسباً الزملاء الذين لبوا نداء الواجب الوطنى شهداءً عند ربهم.

> وقد أناب الدكتور الوزير مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتقديم واجب العزاء.

> وكان قد وقع حادث أليم لسيارة ميكروباص للركاب بطريق المنصورة المنزلة، نتج عنه استشهاد كل من الأستاذ أحمد محمد إبراهيم سماحه (مراقب أول لجنة مدرسة المنزلة الصناعية بنين)، والأستاذ عماد عبد اللطيف الباز معلم من كفر الجنينة بنبروه.

> ويتم حاليا علاج المصابين بمستشفى دكرنس العام، وقد وجه الدكتور الوزير بتوفير أقصى الرعاية الطبية لهم.

>أ ش أ