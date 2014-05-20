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محمد بن زايد يستقبل سعود الفيصل

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محمد بن زايد يستقبل سعود الفيصل محمد بن زايد يستقبل سعود الفيصل

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد ظهر اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الذي قام بزيارة لدولة الامارات العربية المتحدة يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
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> وقد نقل لسموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية .. كما نقل سموه رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتعلق بتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتوثيقها على الأصعدة كافة.

وقد تم عقد اجتماع جرى خلاله بحث كافة أوجه التعاون والمستجدات في المنطقة وتم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين وتعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين للوصول الى آفاق أرحب وأكثر أمنا واستقرارا لمواجهة التحديات في المنطقة وذلك في إطار كيان قوي متماسك بما يعود بالخير للشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك .

حضر الاجتماع من جانب الدولة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي علي محمد حماد الشامسي نائب الأمين العام في المجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد بن مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.
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