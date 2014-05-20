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صورة تجمع بين شقيقة بيونسيه وزوجها بعد حادثة المصعد

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الثلاثاء 20-05-2014 15:37

نشرت النّجمة العالمية Beyonce صورة جماعيّة لعائلتها، حين كان الجميع يُمضي وقتاً ممتعاً في مقهى Amelie، في مدينة "نيو أورلينز"، يوم السبت الماضي.

ولقد ظهر في الصورة كلٌّ من شقيقة النجمة المغنية Solange Knowles، وزوجها مغنّي الراب Jay Z، ووالدتها Tina، فيما بدا الجميع سعيداً ومبتسماً.

كما نشرت Beyonce العديد من الصّور على صفحتها الخاصّة بموقع Tumblr الإلكتروني، وفيها تظهر العائلة مجتمعة في المقهى، وبالتحديد شقيقتها و Jay Z الذي ظهر في صورة أخرى مع Daniel ابن Solange البالغ من العمر 9 أعوام وصديقها Alan Ferguson، في ما يبدو أنّه حرصٌ من النّجمة العالمية على نفي الشائعات التّي تتناول مشاكل عائلتها وكان آخرها نيّة Beyonce عن زوجها.
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يُذكر أنّ كاميرات المراقبة قد رصدت، خلال الأسبوع الماضي، في أحد المصاعد، شجاراً وقع بين Jay Z وSolange، وظهرت الأخيرة وهي تضرب المغنّي بشكل عنيف أثناء مغادرتهما السّهرة التي تلت حفل Met Gala.

 

 

 

 

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