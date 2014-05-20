محمد عساف يطلق أغنية عالمية خلال حفل افتتاح "كونجرس الـ فيفا 64" في البرازيل

دبي في 19 أيار/مايو 2014: تقوم شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي بالتحضير لإطلاق الأغنية العالمية الجديدة لـ "محبوب العرب" محمد عسّاف، الذي سيقوم بتأديتها في حفل افتتاح "كونجرس الـ فيفا 64"، التابع لـ "الاتحاد الدولي لكرة القدم - FIFA"، وذلك في مدينة ساو باولو البرازيلية، في 10 حزيران/يونيو 2014. ومن المفترَض أن يقوم محمد عسّاف، الذي سيكون أول فنان عربي يُشارك في حفل عالمي بهذا الحجم تابع لـ "الفيفا"، بتسجيل الأغنية المرتقبة، على مدار 24 ساعة كاملة، فيما ستتاح للجمهور في كافة أنحاء العالم فرصة متابعة مجريات التسجيل مباشرةً، لحظةً بلحظة، عبر موقع mbc.net، وكذلك المشاركة في كتابة كلمات هذه الأغنية العالمية.

يتولّى الإشراف على الإنتاج، المنتِج الموسيقي العالمي المعروف، رودني جيركينز، الحائز على جائزة "جرامي أوورد" أكثر من مرّة، والذي سبق أن تعاون مع عدد كبير من الفنانين العالميّين، أمثال مايكل جاكسون، وماريا كاري، وويتني هيوستن وغيرهم. بموازاة ذلك، ستشهد الأغنية الجديدة تعاون كل من المؤلّفين الموسيقيين ميشال فاضل ووليد الفايض، والشاعر نزار فرنسيس، الذين سيُشاركون بدورهم في جلسة التسجيل المباشر. ولضمان أكبر قدر من المشاركة الجماهيرية، تم تجهيز استوديو خاص لتصوير الأغنية في دبي، بتقنيات متطوّرة، بحيث تظهر مشاركات الجمهور مباشرة على شاشات كبيرة تعمل على مبدأ الحركة، ليتمكّن محمد عسّاف وفريق الإنتاج من مشاهدتها بسهولة والتفاعل مع مضمونها، ما يمنح الجمهور فرصة التواصل مع محمد عسّاف، بشكل مباشر، وذلك من خلال إرسال التغريدات عبر موقع "تويتر"، تحمل الوسم (#Hashtag): #ASSAF360، ابتداءً من 25 أيار/مايو الحالي، ولغاية 3 حزيران/يونيو 2014، وهو التاريخ الذي سيتم فيه تسجيل الأغنية. كما يُمكن للجمهور طرح أي سؤال على محمد عسّاف ضمن ساعة واحدة ستُخصَّص للحوار المباشر معه خلال التسجيل. وبعد الانتهاء من تسجيل الأغنية، سيُتاح للجمهور تحميلها عبر موقعَي "iTunes" و"أنغامي+"، لتعود عائدات التحميل (Downloads) لدعم "وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى - الأونروا".

من جانبه، قال تيمور مرمرشي، مدير شركة "بلاتينوم ريكوردز": "تأتي هذه المبادرة تنفيذاً لخطتنا الهادفة إلى تطوير تقنيات انتاج حديثة وتوزيعها، لتُمكِّن العدد الأكبر من الجمهور من المشاركة في إنتاج هذه الأغنية العالمية، التي كنّا بدأنا التحضير لها قبل أكثر من 3 أشهر، مع المنتِج الموسيقي العالمي رودني جيركينز."

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