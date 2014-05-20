ساندرا بولوك: لست جميلة كما كنت أعتقد

فاجأت الممثلة العالمية Sandra Bullock طلاب ثانوية Warren Easton Charter بحضورها حفل تخرّجهم الذي أقيم في إحدى جامعات مدينة "نيو أورلينز".

ووقفت الممثلة الحاصلة على جائزة أوسكار إلى جانب المسرح، قبل أن تبدأ بالتصفيق للطلاب، وهم يخرجون على الجمهور.

وألقت بعدها Bullock كلمة، خاطبتهم فيها، فقالت: "أنتم في مدرسة Warren Easton Charter تتلقّون الدّعم والتقدير على كلّ ما تقدّمونه". وخلال حديثها، عادت بالزّمن إلى أيّام المدرسة، وقالت: "أنا لا أتذكّر كثيراً أيّام المدرسة، لأنّني كنت منشغلة بالتفكير في المستقبل. أتذكّر فقط أنني كنت أبدو جميلة. ولكن عندما عدّت إلى الصّور القديمة تأكّدت من أنني لم أكن جميلة".

والجدير ذكره أنّ Bullock البالغة من العمر 49 عاماً، والحاصلة على جائزة "People Choice Award"، قامت بالتّبرع لإعادة بناء الثانوية التّي تعتبر الأقدم في لويزيانا، بعدما دُمّرت في عام 2005 من جرّاء إعصار كاترينا، كما ساهمت في كلّ تجهيزات المدرسة، مثل فتح عيادة طبّية، وتأمين المعدّات الرياضية، بالإضافة إلى المساعدة في إعطاء المنح المدرسية للطلاّب.

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