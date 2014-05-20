الوسوف وتامر وإليسا والرحباني وفارس في أعياد بيروت

بعد غياب قسري عن إحياء الحفلات، يعود سلطان الطرب إلى الحفلات، وتحديداً إلى قلب العاصمة بيروت التي لطالما أحبّها، حيث يلتقي السلطان عشاقه في الـ29 من شهر تموز، في لقاء تاريخي.

الحفلة التي سيحييها الوسوف ستكون افتتاحية المهرجان الذي سيجري برعاية وزارة السياحة، وبالتعاون مع شركة سوليدير، في الفترة الممتدّة من 29 تموز إلى الـ6 من أيلول 2014، بمشاركة من النجم المصري تامر حسني، لأول مرّة، في هذا المهرجان، في ليل 12 آب، فيما تحيي إليسا للمرة الثانية حفلاً في مهرجانات أعياد بيروت في الـ21 من آب.

كذلك يحيي فارس كرم حفلاً في ليل 31 تموز، على أن يقدّم الفنان زياد الرحباني ليلة رحبانيّة في 7 آب.

ولعشاق الموسيقى الغربية موعد في مهرجان أعياد بيروت مع الفنان العالمي Garou في الـ6 من أيلول.

ويكرّم مهرجان أعياد بيروت الراحل وديع الصافي في ليلة ستحمل عنوان "طلّوا حبابنا"، يحييها جوزيف عطية، سارة الهاني، أنطوان الصافي وجورج الصافي.