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هل يعود Alfonso Cuaron الى عالم Harry Potter؟

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هل يعود Alfonso Cuaron الى عالم Harry Potter؟ هل يعود Alfonso Cuaron الى عالم Harry Potter؟

الثلاثاء 20-05-2014 19:31

أعلنت شركة Warner Bros. Pictures أنها تقوم بمحادثات مع Afonson Cuaron مخرج فيلم Gravity ليتولّى إخراج فيلم مقتبس عن رواية J.K. Rowling الشهيرة Fantastic Beasts and Where to Find Them التي تجري أحداثها 70 عاماً قبل الأحداث التي شاهدناها في سلسلة أفلام Harry Potter. يذكر أن Alfonso Cuaron ليس غريباً عن سلسلة أفلام Harry Potter لأنه تولّى إخراج Harry Potter and the Prisoner of Azkaban، أما شركة Warner Bros. Pictures فهي تطمح أن تحوّل الكتاب الى ثلاثية سينمائية يعرض الفيلم الأول منها في 18 نوفمبر 2016.

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سيدتي