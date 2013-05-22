اجتماعات ليبية مصرية سودانية مشتركة لبحث تنمية مثلث الحدود الجنوبى

انطلقت اليوم الأربعاء بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماعات المشتركة للخبراء والمختصين فى كل من ليبيا ومصر والسودان، لتنمية المثلث الحدودى بينهم، والتى ستستمر على مدى يومين.

وتناول الاجتماع آليات استغلال المياه الجوفية بالحوض النوبى المشترك للأغراض الزراعية،

> وتنمية التجارة البينية للدول الثلاث، والتعاون فى مجالات الطاقة والتعدين، بالإضافة إلى إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة لتعزيز الوجود المدنى بالمثلث الحدودى الذى يساهم فى التنمية والأمن بالمنطقة.

ويبحث الاجتماع تطوير المنافذ الحدودية والتعاون المشترك لمقاومة عمليات التسلل والتهريب، والهجرة غير الشرعية، وصيانة الطرق البرية وربط الدول الثلاث بريا لتسهيل عملية التنقل.

وقال رئيس القسم العربى بإدارة التعاون بوزارة الخارجية الليبية الناجح العجيلى - فى تصريح صحفى اليوم - إن الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق الأمن من خلال تعمير المناطق الحدودية، واستجلاب السكان للإقامة بالمنطقة، وعمل بنية تحتية وتحديث وتطوير المنافذ البرية بين الدول الثلاث، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنتين الأولى لمتابعة الأوضاع الأمنية والثانية للتنمية الاقتصادية.