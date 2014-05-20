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مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ينظم ندوات حول المشاركة فى انتخابات الرئاسة

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مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ينظم ندوات حول المشاركة فى انتخابات الرئاسة مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد ينظم ندوات حول المشاركة فى انتخابات الرئاسة

عقد مركز إعلام الخارجة مجموعة من الندوات حول المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى كل من الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق و الوحدة المحلية لقرى بغداد .

صرح بذلك حسن سيد مدير مركز اعلام الخارجة وقال ان الندوات  تهدف إلى تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية والقراءة الجيدة لبرامج المرشحين للانتخابات الرئاسية وذلك فى اطار الحملة الاعلامية المكثفة التى  تشمل غالبية قرى ومدن المحافظة فى الأيام الأخيرة قبيل الانتخابات الرئاسية وقبيل يومى الصمت الانتخابي وقال ان الندوات تضمنت عدد من النقاط تمثلت فى (أهمية المشاركة السياسية ، صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد ، بنود قانون الانتخابات الرئاسية ، أهمية الإشراف القضائي على الانتخابات ، مفهوم الرقابة على الانتخابات والجهات الحاصلة على تصاريح المراقبة ، مستقبل بعد الانتخابات ) .

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