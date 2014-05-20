ليفني: إذا كانت فرص الاتفاق مع الفلسطينيين معدومة فتحب دراسة تحقيق حل الدولتين

قالت رئيسة الطاقم الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين تسيبي ليفني إنه إذا تبين أن فرص التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين أصبحت معدومة فيحب دراسة أفكار أخرى من أجل تحقيق حل الدولتين.

> وذكر راديو إسرائيل أن ليفني كشفت عن أنها تعمل حاليا في اتجاهات مختلفة, في أعقاب وصول عملية السلام الى طريق مسدود.. وقالت انها تؤمن بضرورة اجراء حوار مباشر, واذا كانت هناك فرصة لمثل هذا الحوار فيجب استغلالها.

> وفي واشنطن اكدت اليوم وزارة الخارجية الأمريكية ان الوزير جون كيري يعتقد بأن الباب لا يزال مفتوحا أمام محادثات السلام لكنها نفت أن يكون كيري وراء الاجتماع بين ليفني وعباس.

> ومن ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية, إن تعامل واشنطن مع أي حكومة فلسطينية تشارك فيها حركة حماس مرتبط باعتراف الحركة بإسرائيل ونبذ الإرهاب والتقيد بالاتفاقات السابقة.

أ ش أ