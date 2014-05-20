أخبار عاجلة

مساء الأنوار: متابعة كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
10 تصريحات × 24 ساعة -
"ترامب" يتنازل عن راتب الربع الأول من العام لإدارة الحدائق الوطنية -
السيسي يصل مقر غرفة التجارة الامريكية -
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة -
حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السعيد: لن يكون هناك عقار مخالف في القاهرة بعد الأن

Google+ Print
السعيد: لن يكون هناك عقار مخالف في القاهرة بعد الأن السعيد: لن يكون هناك عقار مخالف في القاهرة بعد الأن

العقار المخالف

عقدت منذ قليل محافظة القاهرة مؤتمرا صحفيا في حي المعادي بمناسبة تفجير آخر عقار مخالف في الاراضي التابعة للدولة خلف المحكمة الدستورية ، بحضور الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة واللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .

وأكد محافظ القاهرة ملاحقة المتهميين بالاستيلاء على تللك الأراضي والبناء عليها ، قائلًا ” الأرض الواقعة خلف المحكمة الدستورية تابعة للدولة وقام مجرمون بوضع أيديهم عليها بناء أبراج وبيعها لمواطنين ليس لهم أي ذنب “  ، مضيفًا ” لن يكو هناك عقار مخالف في القاهرة مرة أخرى وسيتم التعامل مع أي من يخالف ” .

كما قدم المحافظ الشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخية على مساعدتهما في تفجير وإزالة العقارات المخالفة .

(المراسل : بكر الشرقاوي – أحمد دياب)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا