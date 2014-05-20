السعيد: لن يكون هناك عقار مخالف في القاهرة بعد الأن

عقدت منذ قليل محافظة القاهرة مؤتمرا صحفيا في حي المعادي بمناسبة تفجير آخر عقار مخالف في الاراضي التابعة للدولة خلف المحكمة الدستورية ، بحضور الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة واللواء ياسين طاهر نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .

وأكد محافظ القاهرة ملاحقة المتهميين بالاستيلاء على تللك الأراضي والبناء عليها ، قائلًا ” الأرض الواقعة خلف المحكمة الدستورية تابعة للدولة وقام مجرمون بوضع أيديهم عليها بناء أبراج وبيعها لمواطنين ليس لهم أي ذنب “ ، مضيفًا ” لن يكو هناك عقار مخالف في القاهرة مرة أخرى وسيتم التعامل مع أي من يخالف ” .

كما قدم المحافظ الشكر للقوات المسلحة ووزارة الداخية على مساعدتهما في تفجير وإزالة العقارات المخالفة .

(المراسل : بكر الشرقاوي – أحمد دياب)