بالصور.. اشتباك طلاب القاهرة مع قوات الأمن

رصدت عدسات وكالة “أونا” للأنباء أشتباكات قوات الأمن مع طلاب جامعة القاهرة اليوم .

فقد نظم طلاب “ضد الانقلاب ” بجامعة القاهرة اليوم مسيرة بجامعة القاهرة تضم المئات أنطلقت من أمام المكتبة العامة بالجامعة وتحركت داخل الجامعة إلى أن خرجت خارج جامعة القاهرة أمام البوابة الرئيسية .

فيما توقف الطلاب أمام الباب الرئيسى مرددين هتافات مناهضة للشرطة فى مقابلة قوات الأمن التى تمركزت أمام البوابة فور علمهم بتحرك المسيرة .

> و فور إطلاق الطلاب على قوات الأمن الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف وقنابل الصوت، تعاملت القوات مع الطلاب بقنابل الغاز المسيلة للدموع و طلقات الخرطوش فى محاولة لأبعادهم و تفريقهم الى داخل الجامعة .

المراسل : عمر عبدالناصر