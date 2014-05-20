٣١٧ ألفا و٨٥١ مصريا أدلوا باصواتهم بالخارج ثلاثة أضعاف المصوتين على دستور ٢٠١٤

أظهرت النتائج الأولية لمؤشرات الفرز لأصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتصويت في هذا الاستحقاق لانتخابات الرئاسة بشكل شخصي ومن خلال الحضور الشخصي إلي مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية قد بلغ 317 ألفا و٨٥١ مواطنا .

> ويماثل هذا الرقم نحو ثلاثة أضعاف من قاموا بالتصويت في الاستفتاء علي دستور 2014.

> كما يفوق هذا العدد ضعف من شاركوا بالحضور الشخصي في كل من الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في 2011 و 2012، والانتخابات الرئاسية 2012 والاستفتاء علي دستور 2012، حيث كان مسموحاً بالتصويت البريدي في هذه الاستحقاقات وكان يمثل نحو 60% من إجمالي عدد المصوتين.

> وحتي إذا تم احتساب التصويت البريدي في الاستحقاقات السابقة فإن هذا الرقم يظل إنجازاً غير مسبوق بالمقارنة بكافة تلك الاستحقاقات، حيث لم يسبق أن تم التوصل إلي ذلك الرقم في أى من هذه الاستحقاقات، وهو الأمر الذي يعكس إصرار المواطنين المصريين بالخارج علي المشاركة بفاعلية في صناعة مستقبل وطنهم في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

> أ ش أ