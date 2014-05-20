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الآلاف يشيعون جنازة مجند الأزهر في الدقهلية

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الآلاف يشيعون جنازة مجند الأزهر في الدقهلية الآلاف يشيعون جنازة مجند الأزهر في الدقهلية

جنازة شهيد القوات المسلحة بالدقهلية تصوير نعمان سمير (1)

شيع الآلاف من أبناء محافظة الدقهلية جنازة المجند محمود السيد صبحي الدكرورى بمسقط رأسه بكفر الدكروري مركز نبروة فى جنازة عسكرية عقب وصول الجثمان والذى استشهد فى احداث جامعة الازهر بالامس برصاص الارهاب حيث جاء الجثمان فى الساعه الخامسة من مساء اليوم تم واجراء صلاة الجنازة داخل مسجد احمد الدكرورى المسجد الكبير بالقرية ولف الجثمان بعلم وسط زغاريد النساء .

ورفع المشاركون صور المشير عبد الفتاح السيسى داخل الجنازة لتتحول الى تظاهرة ضد الارهاب وهتافات معادية لجماعه الاخوان .

وأكد اقارب الشهيد ان لة اربعه اشقاء بنتين وتوفيت والدتة منذ اربعه اشهر وكان يعمل والدة مساعد شرطة وكان ينتظر الانتهاء من مدة تجنيدة الثلاث سنوات ليقوم ببناء مستقبلة وانهم علموا بالوفاة صباح اليوم .

وقال بيان وزارة الداخلية إنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قام نحو 250 من طلاب المدينة الجامعية بجامعة الأزهر بالخروج إلى شارع الخليفة القاهر محاولين قطع الطريق والإعتداء على المواطنين وعدد من المحلات الكائنة بمحيط الجامعة، وإلقاء المولوتوف والألعاب النارية على قوات الشرطة.

وأكد البيان أن قوات الأمن المركزى تدخلت علي الفور لحماية المواطنين والمحلات الكائنة بالمنطقة، وأثناء التعامل فوجئت القوات بإحدى السيارات يستقلها 3 أشخاص تطلق النيران بكثافة تجاهها من الخلف وفرت هاربة، وأسفر ذلك عن إستشهاد 3 مجندين وإصابة ضابط و8 مجندين بطلقات نارية، وقد تمكنت القوات من تفرقة الطلاب وإعادتهم إلى داخل أسوار المدينة الجامعية.

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